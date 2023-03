Smog alleato del polline | reazioni anche per 3 mln italiani non allergici

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute)() - C'è chi è notoriamente ipersensibile ai pollini e chi invece lo diventa nelle grandi città, a causa dei livelli elevati di particolari inquinanti nell'aria. Dei 10 milioni dial, ben 1 su 3 potrebbe non esserlo per davvero o meglio manifesterebbe tutti i classici sintomi - rinite, tosse e asma - ma solo a causa dell'inquinamento ambientale. Uno studio tedesco, condotto dal Max Planck Institute for Chemistry di Mainz e dalla University Medical Center dell'Università Johannes Gutenberg, pubblicato sulla rivista 'Frontier Allergy', ha dimostrato che il'cattura' e 'trasporta' alcuni noti inquinanti come l'ozono, il biossido di azoto (No2) e il particolato, per poi rilasciarli nelle vie respiratorie, intensificando in chi ne soffre le manifestazioni di ...

