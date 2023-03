Slovacchia, Skriniar convocato: visita medica per difensore Inter (Di lunedì 20 marzo 2023) Milan Skriniar, difensore dell’Inter assente contro la Juventus, rimane convocato dalla Slovacchia e sarà visitato dallo staff medico della Nazionale. visita medica – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milan Skriniar rimane convocato dalla Slovacchia. Il difensore dell’Inter, assente contro la Juventus in quanto non al meglio per via di una lombalgia, risponderà oggi alla chiamata della Nazionale slovacca. Successivamente lo staff medico visiterà il giocatore nerazzurro. È probabile che resti comunque in ritiro con l’obiettivo fissato sul match contro la Bosnia, importante per la qualificazione ai prossimi Europei. Fonte: ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Milandell’assente contro la Juventus, rimanedallae saràto dallo staff medico della Nazionale.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milanrimanedalla. Ildell’, assente contro la Juventus in quanto non al meglio per via di una lombalgia, risponderà oggi alla chiamata della Nazionale slovacca. Successivamente lo staff medico visiterà il giocatore nerazzurro. È probabile che resti comunque in ritiro con l’obiettivo fissato sul match contro la Bosnia, importante per la qualificazione ai prossimi Europei. Fonte: ...

