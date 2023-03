Skunk Anansie in concerto acustico al No Borders Music Festival

(Di lunedì 20 marzo 2023) La band sarà protagonista domenica 22 luglio alle ore 14 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council Per la sua 28esima edizione il No, la rassegnaale collocata nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il suo sesto nome:per la prima volta al Nocon unnel rispetto dell’ambiente che circonda la location. L’appuntamento sarà domenica 22 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Gli ...

