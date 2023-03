Siviglia: deciso l'esonero di Sampaoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo Marca, nelle prossime ore, il Siviglia esonererà Jorge Sampaoli dalla posizione di capo allenatore. Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo Marca, nelle prossime ore, ilesonererà Jorgedalla posizione di capo allenatore.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Siviglia: deciso l'esonero di Sampaoli: Secondo Marca, nelle prossime ore, il Siviglia esonererà Jorge Sampaoli dal… - Cucciolina96251 : RT @Daniele20052013: #Calciomercato - #Siviglia, già deciso il futuro di #Telles: l'ex #Inter non sarà riscattato e rientrerà quindi al #Ma… - Daniele20052013 : #Calciomercato - #Siviglia, già deciso il futuro di #Telles: l'ex #Inter non sarà riscattato e rientrerà quindi al #ManchesterUnited - sa_ambro : RT @FrancescoLaur72: #EuropaLeague meglio un eventuale semifinale con i più forti #Manchester_United o #Siviglia che in finale !! #Roma… -