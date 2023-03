Sinner | la top 10 è di nuovo lì A Miami riparte il sogno americano

(Di lunedì 20 marzo 2023) La sconfitta con Alcaraz a Indian Wells non abbatte Jannik: 'Ho giocato alla pari e so che posso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diego_loba : @Antonio41408620 @DemaaH_01 @GeorgeSpalluto Guarda che sinner il salto lo ha già fatto. Nel 2020 era n. 78 del rank… - france_bis : Quelli che non distinguono un racchettone da spiaggia da una racchetta incordata, oh yeah Quelli che il top spin è… - infoitsport : Jannik Sinner, che complimenti da Medvedev: 'Starà al top a lungo' - infoitsport : Jannik Sinner, il dato nei precedenti contro i Top 5 è durissimo - Swisssh : faccio la mia apparizione solo per dire che l'album di Kai (Rover) è onestamente un capolavoro, un mix fra the Week… -

La sconfitta con Alcaraz a Indian Wells non abbatte Jannik: 'Ho giocato alla pari e so che posso ...Grazie alla semifinale ad Indian Wells, Janniksale al numero undici nella classifica Atp mentre Dopo 912 settimane consecutive, Rafa Nadal non è più un10. La classifica ATP di lunedì 20 ...Perde terreno Taylor Fritz che perde cinque posizioni mentre ancora bene Jannik. Il numero uno azzurro guadagna due posizioni e si porta a ridosso dellaTen, sempre più vicina. Dopo anni ...

Nadal fuori dalla Top 10 dopo 912 settimane: l'omaggio di ... Tiscali

Ho bisogno di ancora 2-3 stagioni per arrivare al top fisicamente e lo devo accettare, anche se per me è difficile visto che mi alleno sempre per competere al massimo - ha commentato Sinner -.L'avventura di Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Indian Wells si è conclusa ufficialmente in semifinale. L'azzurro si è arreso in semifinale, cedendo in due set contro il numero due al mondo Ca ...