Singapore | pinguini sottoposti al primo intervento di cataratta al mondo

Leggi su tag24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Partiti dalla più grande voliera dell’Asia, seduti in secchi pieni di ghiaccio per mantenerli freschi durante il trasporto in furgoni con aria condizionata, sono arrivati trereali e tredi Humboldt in una clinica nella parte orientale di. Sono i primialdial. Hanno fatto ... TAG24.