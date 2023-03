Sindaco Napoli | “Scudetto catarsi | ma basta oltraggi ai monumenti Propongo…”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del primo cittadino napoletano a proposito dei festeggiamenti già iniziati per il terzoancora non matematicamente raggiunto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : #Napoli ostaggio di teppisti e violenti. Il #Governo si dimostra incapace nella gestione dell'ordine pubblico, come… - sportface2016 : +++#Napoli, il sindaco #Manfredi è una furia: 'Le dichiarazioni del presidente #Uefa #Ceferin sono inaccettabili, i… - annatrieste : Con l'azione che ha portato a questo gol di Osimhen, Lobotka ha pienamente giustificato il rinnovo, l'aumento e mol… - Cristy_chan96 : Hunni diventerà la vera mascotte del Napoli 10/10 fatela sindaco - cn1926it : #Napoli, parla il sindaco #Manfredi: “Si alla festa #Scudetto, ma occhio ai monumenti” -

Seguono(8,1 milioni), Torino (8 milioni), Firenze (8 milioni) e Verona (7,9 milioni). I ... a Rieti invece 921mila euro, mentre a Viterbo 464mila euro Il Comune di Frosinone ed il...Un riconoscimento speciale sarà tributato a Nino Daniele, uomo di cultura, scrittore, giàdi Ercolano, ex assessore alla Cultura del Comune die allievo del filosofo Aldo Masullo. Nel ...All'incontro, nella Sala Giunta del Comune di, sono intervenuti Gaetano Manfredi,di, Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giorgio Vittadini,...

Diciottenne ucciso a Napoli, il sindaco: "Ho chiesto più controlli" La Repubblica

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Li hanno sfrattati dalla storica sede, a Montesanto, nel cuore di Napoli, dove tanti ragazzi ... simulati per protestare contro l'assenza di interventi. "Il sindaco - ha detto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...