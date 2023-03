Signorini dopo la lettera della mamma della Fiordelisi: “Se Antonella vuole ritirarsi non deve pagare penali” (Di lunedì 20 marzo 2023) Alfonso Signorini ha aperto la terzultima puntata del Grande Fratello Vip lanciando frecce e tutto l’arco alla mamma di Antonella Fiordelisi, che solo qualche giorno fa aveva scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Una lettera in cui ha minacciato di querelare Orietta Berti e in cui ha parlato di penali da pagare. “ Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”. Parole che sono state smentite in diretta televisiva dallo stesso Alfonso ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023) Alfonsoha aperto la terzultima puntata del Grande Fratello Vip lanciando frecce e tutto l’arco alladi, che solo qualche giorno fa aveva scritto unaaperta a Pier Silvio Berlusconi. Unain cui ha minacciato di querelare Orietta Berti e in cui ha parlato dida. “ Vedere mia figlia,la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal giocouna grossa penale), mi ha portata, da, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”. Parole che sono state smentite in diretta televisiva dallo stesso Alfonso ...

