Siccità, Legambiente: scorte idriche al minimo, mancano 2 miliardi di metri cubi d’acqua (Di lunedì 20 marzo 2023) Bergamo. In occasione dell’equinozio di primavera, che anticipa la prossima stagione irrigua, Legambiente Lombardia ha analizzato la situazione delle scorte idriche da cui dipende il rifornimento di canali e campi coltivati della regione, utilizzando i dati di ARPA e dei gestori dei laghi lombardi. La situazione del 2023 non è diversa, anzi semmai peggiore, di quella di un anno fa: la neve in montagna è meno di un terzo di quella attesa, ed in quantità perfino inferiore a quella presente 12 mesi fa. Anche per gli invasi idroelettrici la situazione non è affatto rosea, mentre tra i grandi laghi si fa notare il Garda che, a differenza dello scorso anno, non dispone di volumi di riserva ed il suo livello è anzi al minimo storico ormai da mesi. A peggiorare i pronostici, c’è la situazione dei ghiacciai che hanno subito un ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 marzo 2023) Bergamo. In occasione dell’equinozio di primavera, che anticipa la prossima stagione irrigua,Lombardia ha analizzato la situazione delleda cui dipende il rifornimento di canali e campi coltivati della regione, utilizzando i dati di ARPA e dei gestori dei laghi lombardi. La situazione del 2023 non è diversa, anzi semmai peggiore, di quella di un anno fa: la neve in montagna è meno di un terzo di quella attesa, ed in quantità perfino inferiore a quella presente 12 mesi fa. Anche per gli invasi idroelettrici la situazione non è affatto rosea, mentre tra i grandi laghi si fa notare il Garda che, a differenza dello scorso anno, non dispone di volumi di riserva ed il suo livello è anzi alstorico ormai da mesi. A peggiorare i pronostici, c’è la situazione dei ghiacciai che hanno subito un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Siccità, Legambiente: recuperabili 22 miliardi di metri cubi d'acqua. Dossier dell'Osservatorio CittàClima, l'assoc… - Bergamonews : #Siccità, @Legambiente : scorte idriche al minimo, mancano 2 miliardi di metri cubi d'acqua - BergamoNews - giusev76 : RT @rep_milano: Siccità, Milano pensa a ridurre l'acqua nei Navigli per irrigare i campi. Legambiente: 'In due mesi meno 2 miliardi di metr… - rep_milano : Siccità, Milano pensa a ridurre l'acqua nei Navigli per irrigare i campi. Legambiente: 'In due mesi meno 2 miliardi… - magicamirta : RT @Agenzia_Ansa: Siccità, Legambiente: recuperabili 22 miliardi di metri cubi d'acqua. Dossier dell'Osservatorio CittàClima, l'associazion… -

Giornata Mondiale dell'Acqua: nel piano industriale il Gruppo Hera ha previsto investimenti per oltre un miliardo nel ciclo idrico ...comparto agricolo che coprono il 55% della sua domanda (fonte IV Forum Acqua 2022 di Legambiente in ... simbolo della siccità causata dai cambiamenti climatici. Con l'obiettivo di sensibilizzare all'uso ... Legambiente presenta 'Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città' ... direttore generale di Legambiente - oggi più che mai è urgente, visto che, quella che chiamiamo emergenza siccità, è una condizione ormai ordinaria a cui è necessario adattarsi. Il Governo Meloni ... Acqua, Statale: siccita' e abbondanza, due facce dellemergenza ... con i docenti della Statale e con i rappresentanti di ANBI Lombardia, Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino, Autorita' di Bacino del Po e Legambiente. Nella seconda parte della giornata ... ...comparto agricolo che coprono il 55% della sua domanda (fonte IV Forum Acqua 2022 diin ... simbolo dellacausata dai cambiamenti climatici. Con l'obiettivo di sensibilizzare all'uso ...... direttore generale di- oggi più che mai è urgente, visto che, quella che chiamiamo emergenza, è una condizione ormai ordinaria a cui è necessario adattarsi. Il Governo Meloni ...... con i docenti della Statale e con i rappresentanti di ANBI Lombardia, Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino, Autorita' di Bacino del Po e. Nella seconda parte della giornata ... Siccità: Legambiente, recuperabili 22 miliardi di metri cubi d'acqua Agenzia ANSA