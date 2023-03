Si sente male sul volo Palermo-Bergamo, aereo atterra a Pescara (Di lunedì 20 marzo 2023) Un passeggero ha un malore sul volo Palermo-Bergamo e il pilota atterra nello scalo di Pescara. L'aereo Ryanair era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino, ma durante il volo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 marzo 2023) Un passeggero ha un malore sule il pilotanello scalo di. L'Ryanair era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino, ma durante il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capogazzelle : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non sente, che boomer... Mi diceva che ero un vecchio e lui è 1 ora che urla che non sente come Attilio” Lui… - rleonardi355 : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non sente, che boomer... Mi diceva che ero un vecchio e lui è 1 ora che urla che non sente come Attilio” Lui… - BarabottiChiara : RT @_soleilandia_: Markolino: “Non sento” Daniele: “Ma chi è questo che dice che non sente?... Ahahah che boomer” Mi sto sentendo male ?? #… - Narely_tete : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non sente, che boomer... Mi diceva che ero un vecchio e lui è 1 ora che urla che non sente come Attilio” Lui… - AnitaCalle55986 : RT @_soleilandia_: Daniele: “Non sente, che boomer... Mi diceva che ero un vecchio e lui è 1 ora che urla che non sente come Attilio” Lui… -