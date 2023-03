Si sblocca il pagamento dell’assegno unico a marzo 2023

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ci sono novità importanti per quanto riguarda il, visto che in tanti erano in attesa di un segnale concreto sotto questo punto di vista. Occorrono alcuni chiarimenti a margine, più o meno come avvenuto il mese scorso quando abbiamo affrontato una questione simile sul nostro magazine. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, alla luce di alcune informazioni raccolte via social proprio negli ultimi minuti. In questo modo la questione sarà più chiara a tutti, visto che ci si aspettava l’accredito già dalle prime ore del mattino. Pare si siato il: tutti i riscontri del giorno Nello ...