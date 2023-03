“Si sapeva che i due ragazzi avevano una storia d’amore, vennero ritrovati morti con le mani intrecciate. Oggi? Ancora bullismo in famiglia”: Beppe Fiorello racconta il suo ‘Stranizza d’amuri’ (Di lunedì 20 marzo 2023) “C’è Ancora troppo bullismo in famiglia quando i ragazzi dichiarano la loro omosessualità”. A denunciarlo è Giuseppe Fiorello che ieri sera, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha presentato Stranizza d’amuri, il suo primo film da regista in cui racconta la storia ispirata a un fatto di cronaca avvenuto nel 1980 in Sicilia. La pellicola, in uscita nei cinema il 23 marzo, ricostruisce infatti il “delitto di Giarre”, che ebbe come protagonisti e vittime il 25enne Giorgio Agatino Giammona e il 15enne Antonio Galatola, uccisi da un colpo di pistola e ritrovati morti mano nella mano a Catania. Un dettaglio non secondario. “Si sapeva che i due ragazzi avevano una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “C’ètroppoinquando idichiarano la loro omosessualità”. A denunciarlo è Giuseppeche ieri sera, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha presentato Stranizza d’amuri, il suo primo film da regista in cuilaispirata a un fatto di cronaca avvenuto nel 1980 in Sicilia. La pellicola, in uscita nei cinema il 23 marzo, ricostruisce infatti il “delitto di Giarre”, che ebbe come protagonisti e vittime il 25enne Giorgio Agatino Giammona e il 15enne Antonio Galatola, uccisi da un colpo di pistola emano nella mano a Catania. Un dettaglio non secondario. “Siche i dueuna ...

