Si lavora allo spin-off sui Corvi di Tenebre e Ossa: la terza stagione della serie fantasy sarà l'ultima?

Lo showrunner Eric Heisserer è al lavoro su uno spin-off sui Corvi di Tenebre e Ossa. Il potenziale progetto dovrebbe raccontare meglio gli eventi principali della duologia dell'autrice Leigh Bardugo, inclusa la trama della droga Jurda parem dei Grisha. Secondo le fonti, come riporta Entertainment Weekly, la serie tv è nelle fasi iniziali e non ha ancora ottenuto il via libera. Heisserer conferma anche che il destino del progetto dipende dai risultati della seconda stagione di Tenebre e Ossa (attualmente su Netflix). Tuttavia, c'è un piano in atto se dovesse ottenere il semaforo verde dalla piattaforma di streaming.

