SHEIN | in arrivo un nuovo pop-up store in Italia

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 marzo 2023)apre unpop-upa Torino, consolidando il rapporto con la sua communityna Dopo aver confermato lo stretto legame con la città di Milano grazie a ben due opening di successo nel 2022, in questo 2023è pronto a raggiugere il resto d’, con l’apertura di un, modernissimo pop-upa Torino a cui seguirà un tour estivo in altre cittàne. Dal 22 al 27 aprile in Piazza Carlo Felice 15 di Torino infatti, proprio di fronte alla maestosa stazione di Porta Nuova, sarà possibile per tutti i fan del famoso brand di moda, beauty e lifestyle immergersi totalmente nell’universo di, acquistando i capi più amati del web e gli item più trendy della stagione in una location ...