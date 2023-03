Shazam! Furia degli Dei, Rachel Zegler in disaccordo con le recensioni negative: "Il nostro è un buon film" (Di lunedì 20 marzo 2023) La star di Shazam! Furia degli Dei Rachel Zegler non concorda con molte delle recensioni negative che hanno demolito il nuovo cinecomic DC; e voi? Shazam! Furia degli Dei sta vivendo momenti difficili al botteghino, e i critici non sembrano essere stati più clementi nei confronti del film DC. Ma a difesa della pellicola arriva una delle sue star, Rachel Zegler, che non concorda con molte delle recensioni negative che circolano online. L'attrice di West Side Story, assieme a Helen Mirren e Lucy Liu, è entrata a far parte del franchise di Shazam! in occasione del sequel del film del 2019 con protagonista ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) La star diDeinon concorda con molte delleche hanno demolito il nuovo cinecomic DC; e voi?Dei sta vivendo momenti difficili al botteghino, e i critici non sembrano essere stati più clementi nei confronti delDC. Ma a difesa della pellicola arriva una delle sue star,, che non concorda con molte delleche circolano online. L'attrice di West Side Story, assieme a Helen Mirren e Lucy Liu, è entrata a far parte del franchise diin occasione del sequel deldel 2019 con protagonista ...

