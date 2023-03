Shazam! Furia degli Dei è primo, ma l'esordio è fiacco anche al box office italiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Shazam! Furia degli Dei debutta in prima posizione al box office italiano con incassi modesti per un film di genere, tallonato da Pierfrancesco Favino e il suo L'ultima notte di Amore, che sfiora i due milioni di euro totali. anche al box office italiano il cinecomic Shazam! Furia degli Dei non fa faville. Il film interpretato da Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Adam Brody e Zachary Levi nel ruolo del protagonista apre in 414 sale con 836.000 euro e poco più di 119.000 presenze. Risultato discreto in generale, ma decisamente fiacco per un film di supereroi. Il cammino del film diretto da David F. Sandberg si preannuncia difficoltoso anche in vista di un possibile ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023)Dei debutta in prima posizione al boxcon incassi modesti per un film di genere, tallonato da Pierfrancesco Favino e il suo L'ultima notte di Amore, che sfiora i due milioni di euro totali.al boxil cinecomicDei non fa faville. Il film interpretato da Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Adam Brody e Zachary Levi nel ruolo del protagonista apre in 414 sale con 836.000 euro e poco più di 119.000 presenze. Risultato discreto in generale, ma decisamenteper un film di supereroi. Il cammino del film diretto da David F. Sandberg si preannuncia difficoltosoin vista di un possibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinefilosit : #ShazamFuriadegliDei: il regista smentisce alcune teorie sul celebre cameo nel film #ILoveCinefilos - illubot3 : “Shazam! Furia degli dei” è uno dei peggiori debutti al botteghino per un film di supereroi:… - andreastoolbox : Shazam! Furia degli Dei segna la peggior apertura del DCEU di sempre al box office USA #Furia #Shazam! #degli… - fumettologica : “Shazam! Furia degli dei” è uno dei peggiori debutti al botteghino per un film di supereroi - badtasteit : Podcast | Il weekend d'esordio di #Shazam! Furia degli dei negli USA e in Italia | Box-Office -