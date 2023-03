Shazam 2, il regista non rimpiange l'assenza di Dwayne Johnson: "Non credo sarebbe stato interessante" (Di lunedì 20 marzo 2023) David F. Sandberg ha parlato del mancato cameo di Black Adam all'interno del sequel di Shazam, Shazam! Furia degli Dei, spiegando le sue motivazioni. La scorsa settimana è finalmente arrivato nelle sale Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Prima delle varie vicissitudini tra la DC e Dwayne "The Rock" Johnson erano in molti ad aspettarsi un cameo dell'attore nei panni di Black Adam dato il trascorso fumettistico tra il suo personaggio e Shazam. Cameo che, però, non è presente nel sequel. Sulla questione è voluto intervenire il regista David F. Sandberg spiegando come, a suo avviso, un cameo di Black Adam non sarebbe stato interessante ai fini della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) David F. Sandberg ha parlato del mancato cameo di Black Adam all'interno del sequel di! Furia degli Dei, spiegando le sue motivazioni. La scorsa settimana è finalmente arrivato nelle sale! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Prima delle varie vicissitudini tra la DC e"The Rock"erano in molti ad aspettarsi un cameo dell'attore nei panni di Black Adam dato il trascorso fumettistico tra il suo personaggio e. Cameo che, però, non è presente nel sequel. Sulla questione è voluto intervenire ilDavid F. Sandberg spiegando come, a suo avviso, un cameo di Black Adam nonai fini della ...

