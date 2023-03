Sharon Stone, lacrime all’evento di beneficenza: «Ho perso la metà dei miei soldi» (Di lunedì 20 marzo 2023) Il recente crollo della Silicon Valley Bank è una tragedia che ha colpito intere famiglie, nessuno escluso. Anche le star di Hollywood sono stati colpiti dal crollo finanziario e tra tutti Sharon Stone ha accusato il colpo. Una vera e propria tragedia che ha portato la diva di Basic Instinct a piangere a dirotto. In lacrime «Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui». Un vero e proprio sfogo, accompagnato da lacrime amare, al gala di beneficenza «An Unforgettable Evening», organizzato a Beverly Hills dal Women’s Cancer Research Fund. Sul palco del Four Season l’attrice ha fatto riferimento ad una «faccenda bancaria» e i media statunitensi non hanno dubbi: «Si riferisce al recente ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 marzo 2023) Il recente crollo della Silicon Valley Bank è una tragedia che ha colpito intere famiglie, nessuno escluso. Anche le star di Hollywood sono stati colpiti dal crollo finanziario e tra tuttiha accusato il colpo. Una vera e propria tragedia che ha portato la diva di Basic Instinct a piangere a dirotto. In«Ho appenadeiin questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui». Un vero e proprio sfogo, accompagnato daamare, al gala di«An Unforgettable Evening», organizzato a Beverly Hills dal Women’s Cancer Research Fund. Sul palco del Four Season l’attrice ha fatto riferimento ad una «faccenda bancaria» e i media statunitensi non hanno dubbi: «Si riferisce al recente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Sharon Stone: 'Ho perso metà patrimonio per vicenda bancaria' - infoitcultura : Sharon Stone: «Ho perso metà del patrimonio per il crac bancario» - infoitcultura : Sharon Stone: «Ho perso la metà dei miei soldi» - tiscalinews : La rabbia e la commozione della diva, che dopo la perdita del fratello ora subisce un rovescio finanziario di cui h… - fedeonofri : @LisaS_1981 ???? ok, io allora sono Sharon Stone rivisitata! ???? -