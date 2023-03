Sharon Stone in lacrime: "Ho perso metà del mio patrimonio per il crack della Silicon Valley Bank" (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo il crollo delle banche della Silicon Valley, la star si è vista dimezzare il proprio patrimonio personale. Non sembra esserci tregua per Sharon Stone. L'attrice, che solo un mese fa ha perso il fratello Patrick per un attacco cardiaco, si è vista dimezzare il proprio patrimonio a causa del crack della Silicon Valley Bank. Ad annunciarlo è stata la stessa Stone, nel corso della cerimonia del Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening a Los Angeles che l'ha vista ricevere il Courage Award. "Ho perso la metà dei miei soldi in questa faccenda delle banche", ha spiegato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo il crollo delle banche, la star si è vista dimezzare il proprionale. Non sembra esserci tregua per. L'attrice, che solo un mese fa hail fratello Patrick per un attacco cardiaco, si è vista dimezzare il proprioa causa del. Ad annunciarlo è stata la stessa, nel corsocerimonia del Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening a Los Angeles che l'ha vista ricevere il Courage Award. "Holadei miei soldi in questa faccenda delle banche", ha spiegato ...

