Sharon Stone in lacrime al gala | Ho perso la metà dei miei soldi nel crollo di una banca

(Di lunedì 20 marzo 2023) A pezzi ma con rabbia e determinazione. Fresca dei suoi 65 anni,è comparsa come madrina deldi beneficienza per la lotta contro i tumori organizzato dal Women's Cancer Research Fund ...

A pezzi ma con rabbia e determinazione. Fresca dei suoi 65 anni,è comparsa come madrina del gala di beneficienza per la lotta contro i tumori organizzato dal Women's Cancer Research Fund a Beverly Hills. Bellissima, autorevole, spezzata da due eventi ...La sfilata attirerà anche la presenza di Vip e celebrities, come avvenuto l'estate scorsa in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana che ha visto in front row Mariah Carey,, Drew ...Le star a cui copiare i migliori tagli over anta:con il suo pixie cut, Isabelle Huppert con il suo long shag e Naomi Watts con il suo bob (Getty Images) Leggi anche › Oscar 2023 ...

Sharon Stone in lacrime: «Ho perso la metà dei miei soldi per la faccenda delle banche» Corriere TV

La diva ha parlato del disastro finanziario, dando da pensare che sia collegato alla vicenda di Silicon Valley Bank ...Premiata durante una raccolta fondi contro il cancro, Sharon Stone ha spiegato di essere rimasta coinvolta nel fallimento della Silicon Valley Bank ...