Shaquille O’Neal in ospedale, la foto che preoccupa i fan: l’indiscrezione sull’operazione all’anca (Di lunedì 20 marzo 2023) Una foto che ha creato apprensione e preoccupazione tra gli amanti del basket statunitense. Shaquille O’Neal, ex campione dei Los Angeles Lakers e Miami Heat e attuale commentatore sportivo, nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una sua foto che lo ritrae steso su un letto d’ospedale, senza aggiungere nessun dettaglio riguardo il suo stato di salute. O’Neal, nel tweet, ha però mandato un messaggio ai suoi colleghi co-conduttori, Ernie Johnson e Candace Parker: «Vi seguo sempre, mi mancate tutti». Subito dopo la pubblicazione del tweet, però, molti utenti hanno iniziato a preoccuparsi per lo stato di salute dell’ex cestista, inviandogli messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione. Come riportato da TMZ, nel fine settimana l’ex cestista è ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Unache ha creato apprensione ezione tra gli amanti del basket statunitense., ex campione dei Los Angeles Lakers e Miami Heat e attuale commentatore sportivo, nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una suache lo ritrae steso su un letto d’, senza aggiungere nessun dettaglio riguardo il suo stato di salute., nel tweet, ha però mandato un messaggio ai suoi colleghi co-conduttori, Ernie Johnson e Candace Parker: «Vi seguo sempre, mi mancate tutti». Subito dopo la pubblicazione del tweet, però, molti utenti hanno iniziato arsi per lo stato di salute dell’ex cestista, inviandogli messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione. Come riportato da TMZ, nel fine settimana l’ex cestista è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arypigliate : @Bootstrap66 Ho difficoltà a prendermi tutta, comunque se sulle ginocchia supero la macchina in altezza so più alta di Shaquille O'Neal ???? - _Dluk_ : RT @xMarkness__: Due giocatori poco tecnici Due giocatori che aiutano poco la squadra Due giocatori che hanno un fisico che li rendono i… - xMarkness__ : Due giocatori poco tecnici Due giocatori che aiutano poco la squadra Due giocatori che hanno un fisico che li re… - CastagnoAndrea : @Eleleleonor Alti ma poco minacciosi oggettivamente,come puoi avere paura di Shaquille O'Neal dai? Sembra un orsacchiotto - AroundTheGameIT : @andscape In allenamento si dice che sia stato capace di schiacciare su Shaquille O’Neal, in partita lo abbiamo sto… -

Shaquille O'Neal in ospedale, la foto che preoccupa i fan: l'indiscrezione sull'operazione all'anca Una foto che ha creato apprensione e preoccupazione tra gli amanti del basket statunitense. Shaquille O'Neal , ex campione dei Los Angeles Lakers e Miami Heat e attuale commentatore sportivo, nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una sua foto che lo ritrae steso su un letto d'ospedale, ... Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Marzo, in prima e seconda serata Hall, Gary Graham, Annabeth Gish, Judd Nelson, Charles Napier, Shaquille O'Neal, Eric Pierpoint, Richard Roundtree, Kerrie Keane, Tembi Locke, Thom Barry e Eric Saiet. Film in onda questa sera in TV ... NBA, Matt Barnes: "LeBron merita una statua dai Lakers, ma prima pensiamo a Kobe" ... LOS ANGELES LAKERS - I Lakers hanno già tante statue dedicate ai grandi del passato fuori dalla Crypto.com Arena, compresa quella al partner - in - crime di Kobe, Shaquille O'Neal. Sarà solo una ... Una foto che ha creato apprensione e preoccupazione tra gli amanti del basket statunitense., ex campione dei Los Angeles Lakers e Miami Heat e attuale commentatore sportivo, nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una sua foto che lo ritrae steso su un letto d'ospedale, ...Hall, Gary Graham, Annabeth Gish, Judd Nelson, Charles Napier,, Eric Pierpoint, Richard Roundtree, Kerrie Keane, Tembi Locke, Thom Barry e Eric Saiet. Film in onda questa sera in TV ...... LOS ANGELES LAKERS - I Lakers hanno già tante statue dedicate ai grandi del passato fuori dalla Crypto.com Arena, compresa quella al partner - in - crime di Kobe,. Sarà solo una ... Shaquille O'Neal in ospedale, la foto che preoccupa i fan: l ... Open