Sfrattata la palestra di boxe degli scugnizzi a Montesanto | sit - in a Palazzo San Giacomo

La protesta del maestro Lino Silvestri: 'Aspettiamo risposte'. Sul ring tanti ragazzi affidati dai servizi sociali e strappati alla criminalità ...Li hanno sfrattati dalla storica sede, a Montesanto, nel cuore di Napoli, dove tanti ragazzi, anche affidati dai servizi sociali, fanno boxe, sottratti alle grinfie dei clan. Oggi hanno trasferito il ...Li hanno sfrattati dalla storica sede, a Montesanto , nel cuore di Napoli , dove tanti ragazzi, anche affidati dai servizi sociali, fanno boxe, sottratti alle grinfie dei clan. Oggi hanno trasferito ...

Palestra sfrattata dal Comune: spunta il ring in piazza Municipio NapoliToday

Sfrattati due settimane fa dalla storica sede di Montesanto, nel cuore di Napoli, si sono ritrovati davanti al Municipio per protestare contro il sindaco, che non li ha voluti ricevere. Sono i ragazzi ...Protesta della Napoli Boxe: "Da Manfredi solo promesse da marinaio. Pronti allo sciopero della fame". Che cosa ci fa un ring in piazza Municipio Nessuna manifestazione sportiva di strada, si tratta d ...