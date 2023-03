Settore Giovanile: Under 14, un bel derby (Di lunedì 20 marzo 2023) Una traversa e gli interventi del portiere della Ternana frenano la corsa dell’Under 15 di Mirco Martinelli. Finisce 0-0 a Nonantola tra il Modena e la squadra umbra. Nel girone C del campionato nazionale, gialloblù quarti già qualificati per i playoff, ma il Sassuolo terzo (4-1 ad Ascoli) e il Bologna secondo (3-1 a Perugia) allungano in classifica. Domenica 2 aprile penultima giornata della fase regolare con Sassuolo-Modena, quindi gli spareggi. Bel successo dell’Under 14 di Andrea Minozzi che vince 4-0 il derby con la Reggiana. I gol gialloblù portano le firme di Obbi (doppietta), Osmani e Mosca. Sconfitta interna (4-1) con la Ternana per l’Under 16 di Alessandro Vicinanza: non basta la rete di Berziga. Fonte articolo e foto: www.modenacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Una traversa e gli interventi del portiere della Ternana frenano la corsa dell’15 di Mirco Martinelli. Finisce 0-0 a Nonantola tra il Modena e la squadra umbra. Nel girone C del campionato nazionale, gialloblù quarti già qualificati per i playoff, ma il Sassuolo terzo (4-1 ad Ascoli) e il Bologna secondo (3-1 a Perugia) allungano in classifica. Domenica 2 aprile penultima giornata della fase regolare con Sassuolo-Modena, quindi gli spareggi. Bel successo dell’14 di Andrea Minozzi che vince 4-0 ilcon la Reggiana. I gol gialloblù portano le firme di Obbi (doppietta), Osmani e Mosca. Sconfitta interna (4-1) con la Ternana per l’16 di Alessandro Vicinanza: non basta la rete di Berziga. Fonte articolo e foto: www.modenacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ...

