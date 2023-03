Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Domenico Pozzovivo ed Elia Viviani (Di lunedì 20 marzo 2023) Prosegue il calendario delle corse italiane per il ciclismo su strada: dopo Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Per Sempre Alfredo, spazio alla Settimana Internazionale Coppi&Bartali, con l’edizione numero 38 che scatterà domani. startlist ancora non del tutto completa, ma c’è spazio anche per alcuni corridori di lusso: debutto stagionale per Domenico Pozzovivo, al via anche Elia Viviani. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti nel dettaglio. startlist Settimana COPPI E BARTALI 2023 ASTANA QAZAQSTAN RIABUSHENKO Aleksandr BORA-HANSGROHE ALEOTTI Giovanni WALLS Matthew EF EDUCATION-EASYPOST CARR Simon QUINN Sean INEOS GRENADIERS Viviani Elia JUMBO-VISMA ? GLOAG Thomas GRAAT ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Prosegue il calendario delle corse italiane per il ciclismo su strada: dopo Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Per Sempre Alfredo, spazio allaCoppi&Bartali, con l’edizione numero 38 che scatterà domani.ancora non del tutto completa, ma c’è spazio anche per alcuni corridori di lusso: debutto stagionale per, al via anche. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti nel dettaglio.COPPI E BARTALIASTANA QAZAQSTAN RIABUSHENKO Aleksandr BORA-HANSGROHE ALEOTTI Giovanni WALLS Matthew EF EDUCATION-EASYPOST CARR Simon QUINN Sean INEOS GRENADIERSJUMBO-VISMA ? GLOAG Thomas GRAAT ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : In un solo giorno, il mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per Vladimir Putin per crimini di guerra… - shanidar4 : RT @journalchc: ?L'opera non è soltanto l'oggetto, ma anche quello che lo circonda e i vuoti, gli spazi.? ?? #OscarNiemeyer ??? La #rasseg… - SvizzerAmo : Il prossimo fine settimana a Lugano si tiene un'interessante mostra-mercato internazionale di artigianato artistico… - DiFazio_Faby : RT @journalchc: ?L'opera non è soltanto l'oggetto, ma anche quello che lo circonda e i vuoti, gli spazi.? ?? #OscarNiemeyer ??? La #rasseg… - journalchc : ?L'opera non è soltanto l'oggetto, ma anche quello che lo circonda e i vuoti, gli spazi.? ?? #OscarNiemeyer ??? La… -