Servono sempre più armi all'Ucraina, Ue: aumentare capacità industriale europea (Di lunedì 20 marzo 2023) L'Ue deve fornire all'Ucraina le munizioni del calibro di cui ha bisogno, nel più breve tempo possibile, nella maggiore quantità possibile e alle migliori condizioni finanziarie, soprattutto attraverso l'Agenzia per la Difesa europea (che consente acquisti congiunti); ma per farlo è necessario anche aumentare la capacità industriale di produzione negli Stati membri. Lo ha sottolineato l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri oggi a Bruxelles. "La prima parte della riunione di oggi - ha riferito Borrell - sarà come sempre dedicata alla situazione in Ucraina. Ci sarà il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba, che discuterà con noi la situazione sul terreno, che cosa sta succedendo e come possiamo continuare a ...

