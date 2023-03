“Servizietti per entrare al GF Vip”. Bomba choc sul reality di Signorini, sul concorrente fatti molto pesanti (Di lunedì 20 marzo 2023) “Sei andato a fare i Servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”. Un messaggio che subito ha fatto pensare a un nome: Davide Donadei. Una accusa choc scritta da Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici che avrebbe avuto un flirt con il volto di UeD quando era ancora fidanzato con Chiara Rabbi. Il messaggio è stato scritto sui social dopo un commento in cui Davide Donadei parlava di un chiarimento con la ex fidanzata Chiara Rabbi. “Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte – ha spiegato l’ex concorrente del GF Vip 7 -. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l’ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) “Sei andato a fare iin giro pur dial Grande Fratello e parli Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco”. Un messaggio che subito ha fatto pensare a un nome: Davide Donadei. Una accusascritta da Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici che avrebbe avuto un flirt con il volto di UeD quando era ancora fidanzato con Chiara Rabbi. Il messaggio è stato scritto sui social dopo un commento in cui Davide Donadei parlava di un chiarimento con la ex fidanzata Chiara Rabbi. “Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte – ha spiegato l’exdel GF Vip 7 -. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l’ho ...

