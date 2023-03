Serie C | Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo l’ennesimo stop contro il Latina per 3-1 subito in casa, laha deciso di esonerare Sandro Pochesci che non è riuscito a risollevare l’ambiente campano. Al suo posto la dirigenza ha deciso di puntare tutto su Walter, a cui verrà richiesto almeno il piazzamento ai playoff diC, prestando una certa attenzione anche alla zona playout distante solo sei punti. Con un comunicato ufficiale il club di Castellamare diha annotato l’arrivo diin panchina. Questo il comunicato ufficiale: “La S.S.comunica “di aver affidato la guida tecnicaPrima Squadra a Walter Alfredo“. Per il tecnico si tratta di un ritorno in Campania ed alla...

