Serie A, Milan e Inter in testa per numero di spettatori (Di lunedì 20 marzo 2023) Milan e Inter si contendono il primato della classifica per numero di spettatori che assistono alle partite in Serie A Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 marzo 2023)si contendono il primato della classifica perdiche assistono alle partite in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, il 2023 horror di #Pioli: numeri quasi da zona retrocessione - AntoVitiello : Solo 4 vittorie su 12 partite di serie A nel 2023, numeri pericolosi per il #Milan. In attacco enorme fatica a segn… - Gazzetta_it : Gattuso: “Napoli-Milan di Champions? Azzurri fortissimi, ma è una gara aperta” - Angelredblack1 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Il Milan guarda al futuro dell'attacco: nel mirino c'è il crack Elye Wahi - PianetaMilan : Serie A, @acmilan e Inter in testa per numero di spettatori #SempreMilan #ACMilan #Milan -