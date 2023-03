(Di lunedì 20 marzo 2023) L’perde il secondo posto nelladiA, ma complice l’ennesimo scandalo arbitrale nelle partite con la Juventus sul gol viziato dal fallo di mano di Rabiot (vedi articolo). È la Lazio ad avvantaggiarsi delle sconfitte in testa, vincendo il derby sulla Roma (vedi articolo). Ora sosta per le nazionali, si riparte sabato 1 aprile.A 2022-2023 – 27ªSassuolo-Spezia 1-0 71? rig. D. Berardi Atalanta-Empoli 2-1 44? Ebuehi (E), 58? de Roon, 86? Hojlund Monza-Cremonese 1-1 61? Ciofani (C), 69? Carlos Augusto Salernitana-Bologna 2-2 7? Pirola, 11? Ferguson (B), 64? Dia, 73? Lykogiannis (B) Udinese-Milan 3-1 9? Pereyra, 45? +4 rig. Ibrahimovic, 45? +6 Beto, 70? Ehizibue Sampdoria-Verona 3-1 24?, 35? Gabbiadini, 88? Faraoni (V), 98? Zanoli Fiorentina-Lecce 1-0 27? aut. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Giustamente #Mancini si lamenta della crisi degli attaccanti italiani: nei primi 20 posti della classifica marcator… - internewsit : Serie A, la classifica aggiornata dopo la 27ª giornata: Inter sorpasso falsato - - CalcioPillole : #SerieA, la classifica marcatori aggiornata dopo la 27ª giornata: #Osimhen domina, #Kvaratskhelia punta al secondo… - Milannews24_com : #Allegri continua per la sua strada ?? 'Siamo a +8 dal Milan' ???? - MattiaDota : RT @pasquale_caos: Chiedo solo la classifica finale più bella (e giusta) nella storia della Serie A -

In seguito al rientro della safety car Verstappen si scatena inanellando unadi sorpassi, sbarazzandosi sia di Russel che di Alonso e portandosi al secondo posto. Le due Ferrari hanno subito ...... il video con gli highlights e le azioni salienti del big match di domenica 19 marzo diA, ... La formazione di Inzaghi è seconda incon 50 punti, quella di Allegri è a quota 38, ma ...LAA CONFRONTO DOPO VENTISETTE GIORNATE Napoli 71 (+14) Lazio 52 (+9) Inter 50 ( - 5)* ...38 (+12)** Bologna 37 (+5)* Fiorentina 37 ( - 5)* Torino 37 (+4)* Sassuolo 36 (=) Monza 34 (B) ...

Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio vola al secondo posto, la Roma resta quinta TUTTO mercato WEB

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Inter-Juventus, con la vittoria dei bianconeri per 1-0 grazie alla rete di Kostic al 23^ minuto. Vi ringraziamo ...Edy Reja e il calcio, passione infinita. Per il tecnico di Lucinico, classe 1945, dopo 44 anni di carriera da allenatore, la voglia di rimettersi in gioco con il Gorica Nella Prva Liga, la serie A ...