Serie A, il derby lancia la Lazio: in quota Sarri vede la Champions, a rischio la qualificazione della Roma (Di lunedì 20 marzo 2023) Un derby teso che ha sorriso per la seconda volta alla Lazio, capace di bissare l’1-0 dell’andata e centrare in solitaria il secondo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Unteso che ha sorriso per la seconda volta alla, capace di bissare l’1-0 dell’andata e centrare in solitaria il secondo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Derby day in the capital. ?? ?? Lazio ?? Serie A ?? Stadio Olimpico ? 18:00 CET ?? DAJE ROME DAJE ?? #ASRoma… - repubblica : 'Hitlerson 88', la maglia laziale della vergogna nel derby di Roma - sportface2016 : #LazioRoma Romagnoli a Mourinho: 'Non ci sarà il terzo derby giusto?' - sgrampignon7 : RT @Ruttosporc: Catanzaro promosso in serie B. L'anno prossimo sarà vero derby. - sportli26181512 : Lazio, lo sfottò alla Roma continua: post social che scatena i tifosi: Il club biancoceleste ha postato un video co… -