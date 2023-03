Serie A 2022 2023 | ventottesima giornata | calendario | date | orari e tv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il programma delladi. Dopo la sosta, il rush finale del campionato italiano entra nel vivo. Cremonese-Atalanta dà il via alle danze, seguita da Inter-Fiorentina e Juventus-Hellas Verona. Alle 15:00 di domenica spazio a Monza-Lazio, mentre alle 18:00 la Roma ospiterà la Sampdoria. Alle 20:45 il big match Napoli-Milan. Due i posticipi del lunedì: Empoli-Lecce e Sassuolo Torino. Di seguito programma e programmazione tv del turno diA. Il programma Sabato 1 aprile Ore 15:00, Cremonese-Atalanta (DAZN) Ore 18:00, Inter-Fiorentina (DAZN) Ore 20:45, Juventus-Hellas Verona (DAZN/SKY) Domenica 2 aprile Ore 12:30, Bologna-Udinese (DAZN/SKY) Ore 15:00, Monza-Lazio (DAZN) Ore 15:00, Spezia-Salernitana (DAZN) Ore 18:00, Roma-Sampdoria (DAZN) Ore 20:45, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #UdineseMilan Anche stasera Marco Silvestri avrebbe parato il suo PRIMO rigore in Serie A, ma per la terza volta ne… - Eurosport_IT : 'Episodio gravissimo nell'era del VAR' ???? ?? - DiMarzio : Quando può festeggiare lo scudetto il @sscnapoli? Il calcolo aggiornato dopo la vittoria della @juventusfc contro l… - notiziepiemont : Commento 27^ giornata #SerieA 2022/2023 #commrnti #statistiche - EItonMcCartney : RT @PdiCalcio: SERIE A: TOP 11 2022/2023 [+Riserve] dopo 27 Giornate (Rendimento Ws/Opta) Napoli 7 giocatori Lazio 3 giocatori Roma 3 gio… -

...le richieste del comparto agricolo che coprono il 55% della sua domanda (fonte IV Forum Acqua... in particolare, Hera ha realizzato con Chora L'ultima goccia, lapodcast in cui la ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...

Istat, nel 2022 prezzi delle case aumentati del +3,8% Sky Tg24

Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The ...Torino-Napoli, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Torino domenica 19 marzo, alle ore 15:00. L’ultima vittoria… Leggi ...