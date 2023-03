Serata negativa per la Virtus Bava Pozzuoli, cede contro Diesel Tecnica Sala Consilina (Di lunedì 20 marzo 2023) Una Serata negativa per la Virtus Bava Pozzuoli che ha ceduto contro Diesel Tecnica Sala Consilina. A pesare gli errori. Una Serata negativa al tiro e i primi due quarti giocati non al top dalla Virtus Bava Pozzuoli pesano alla fine nella sconfitta della compagine flegrea contro la Diesel Tecnica Sala Consilina. Tra i puteolani in evidenza il solito Mehmedoviq che ha chiuso in doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi), così come buona la prova di Greggi. Ma a pesare sono stati i tanti errori dal perimetro e anche dal pitturato. Primo ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Unaper lache ha ceduto. A pesare gli errori. Unaal tiro e i primi due quarti giocati non al top dallapesano alla fine nella sconfitta della compagine flegreala. Tra i puteolani in evidenza il solito Mehmedoviq che ha chiuso in doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi), così come buona la prova di Greggi. Ma a pesare sono stati i tanti errori dal perimetro e anche dal pitturato. Primo ...

