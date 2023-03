Sempre meno nascite in Italia, nel 2022 nuovo record negativo (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Nel 2022 in Italia si contano 392.598 nascite, 7.651 in meno rispetto al 2021 (-1,9%), "nuovo record negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni". È quanto emerge dall'ultimo report Istat sulla dinamica demografica. "Se l'andamento delle nascite del 2021 - spiegano i ricercatori dell'Istat - ha lasciato pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia nei confronti dei mancati concepimenti, più complesse sono le dinamiche alla base del calendario nel 2022. Il contesto della crisi sanitaria ancora presente nel 2021 e le conseguenti incertezze economiche potrebbero avere incoraggiato le coppie a rimandare ancora una volta i loro piani di genitorialita'". Le tendenze nei diversi trimestri L'aumento delle ... Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Nelinsi contano 392.598, 7.651 inrispetto al 2021 (-1,9%), "che accentua la denatalità degli ultimi anni". È quanto emerge dall'ultimo report Istat sulla dinamica demografica. "Se l'andamento delledel 2021 - spiegano i ricercatori dell'Istat - ha lasciato pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia nei confronti dei mancati concepimenti, più complesse sono le dinamiche alla base del calendario nel. Il contesto della crisi sanitaria ancora presente nel 2021 e le conseguenti incertezze economiche potrebbero avere incoraggiato le coppie a rimandare ancora una volta i loro piani di genitorialita'". Le tendenze nei diversi trimestri L'aumento delle ...

