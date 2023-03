Selena Gomez | la manicure nostalgica di Tom Bachik per la Primavera 2023

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 marzo 2023) Lasta tornando e porta con sé nuovamente la passione pastello. A confermare il trend è ancora una volta il nail artist delle star Tomcon il supporto di. Potrebbe sembrare cheabbia tentato un cambio look. Ma è davvero così o soltanto frutto di un tuffo nel passato? A regalare un indizio è il suo nail artist di fiducia, che ha mostrato una suadalle forti vibes primaverili. Tomè estremamente affezionato all’attrice di Only Murders in the Building, tanto da realizzare unaper ogni occasione. Che sia da red carpet o semplicemente per relax in compagnia, la nuova creazione beauty di Tomha colpito ancora una volta nel segno. Crediti: Ansa – ...