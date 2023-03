Se proprio va fatta una critica a Spalletti è quella della poca fantasia (Di lunedì 20 marzo 2023) I risultati della 27esima giornata di Serie A Sampdoria-Verona 3-1 24?, 35? Gabbiadini, 88? Faraoni (V), 98? Zanoli Fiorentina-Lecce 1-0 27? aut. Gallo Torino-Napoli 0-4 9?, 51? Osimhen, 35? Kvaratskhelia, 68? Ndombele Lazio-Roma 1-0 65? Zaccagni Inter-Juventus 0-1 23? Kosti? Sassuolo-Spezia 1-0 71? rig. D. Berardi Atalanta-Empoli 2-1 44? Ebuehi (E), 58? de Roon, 86? Højlund Monza-Cremonese 1-1 61? Ciofani (C), 69? Carlos Augusto Salernitana-Bologna 2-2 7? Pirola, 11? Ferguson (B), 64? Dia, 73? Lykogiannis (B) Udinese-Milan 3-1 9? Pereyra, 45? +4 rig. Ibrahimovi?, 45? +6 Beto, 70? Ehizibue La classifica della Serie A dopo 27 giornate Napoli 71; Lazio 52; Inter 50; Milan 48; Roma 47; Atalanta 45; Juventus 41 (-15); Udinese 38; Fiorentina, Bologna e Torino 37; Sassuolo 36; Monza 34; Empoli 28; Lecce e Salernitana 27 Spezia 24; Verona 19; Sampdoria ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 marzo 2023) I risultati27esima giornata di Serie A Sampdoria-Verona 3-1 24?, 35? Gabbiadini, 88? Faraoni (V), 98? Zanoli Fiorentina-Lecce 1-0 27? aut. Gallo Torino-Napoli 0-4 9?, 51? Osimhen, 35? Kvaratskhelia, 68? Ndombele Lazio-Roma 1-0 65? Zaccagni Inter-Juventus 0-1 23? Kosti? Sassuolo-Spezia 1-0 71? rig. D. Berardi Atalanta-Empoli 2-1 44? Ebuehi (E), 58? de Roon, 86? Højlund Monza-Cremonese 1-1 61? Ciofani (C), 69? Carlos Augusto Salernitana-Bologna 2-2 7? Pirola, 11? Ferguson (B), 64? Dia, 73? Lykogiannis (B) Udinese-Milan 3-1 9? Pereyra, 45? +4 rig. Ibrahimovi?, 45? +6 Beto, 70? Ehizibue La classificaSerie A dopo 27 giornate Napoli 71; Lazio 52; Inter 50; Milan 48; Roma 47; Atalanta 45; Juventus 41 (-15); Udinese 38; Fiorentina, Bologna e Torino 37; Sassuolo 36; Monza 34; Empoli 28; Lecce e Salernitana 27 Spezia 24; Verona 19; Sampdoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciuppina : RT @mirialiguigli: RAGA MA QUESTI DEL GF NEMMENO SONO BRAVI A PRENDERCI IN GIRO. PROPRIO PALESEMENTE MESSA IN EVIDENZA LA DISPARITÀ DI TRAT… - Grande__Jack80 : @beninterista Non mi sembra cosi fondamentale, ma capisco la tua opinione. Inzaghi c'ha provato ma non è proprio il… - GaetanoBrigugl1 : @HoaraBorselli Non fatta perché anche tra di loro i pro sono pochi . Usano il tema per demonizzare un governo di d… - LuciaTassan : RT @Apndp: Mannaggia. E' proprio vero che la vita è fatta di occasioni mancate. ???????? - ahodeparfum : @hatpatprot straconsiglio. fatta proprio bene. sceneggiatura interpreti ha le giuste vibes. poi le songs danno trid… -