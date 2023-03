«Se non mi dai i soldi ti brucio il locale»: 33enne semina il panico nel ristorante, arrestato (Di lunedì 20 marzo 2023) Un uomo di 33 anni, in evidente stato di alterazione ha minacciato il gestore di un noto ristorante pretendendo che quest’ultimo gli consegnasse del denaro. L’uomo spaventato e per evitare più gravi ritorsioni sotto le minacce del 33enne ha accondisceso alle sue richieste consegnandogli dei soldi che sono serviti per placarne le ire. Tuttavia, il responsabile dell’esercizio ha poi fatto scattare l’allarme allertando i carabinieri che hanno poi arrestato il 33enne. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma che l’hanno arrestato per il reato di estorsione. Roma, tenta estorsione da 7 milioni di euro: in casa aveva 5 pistole, 660 mila euro, reperti archeologici e 15 orologi di lusso Le minacce e l’estorsione al titolare di un ristorante I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) Un uomo di 33 anni, in evidente stato di alterazione ha minacciato il gestore di un notopretendendo che quest’ultimo gli consegnasse del denaro. L’uomo spaventato e per evitare più gravi ritorsioni sotto le minacce delha accondisceso alle sue richieste consegnandogli deiche sono serviti per placarne le ire. Tuttavia, il responsabile dell’esercizio ha poi fatto scattare l’allarme allertando i carabinieri che hanno poiil. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma che l’hannoper il reato di estorsione. Roma, tenta estorsione da 7 milioni di euro: in casa aveva 5 pistole, 660 mila euro, reperti archeologici e 15 orologi di lusso Le minacce e l’estorsione al titolare di unI ...

