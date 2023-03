"Se mi è mai uscito un ca*** di troppo?": Storace demolisce Lucia Annunziata (Di lunedì 20 marzo 2023) Francesco Storace, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 marzo non può proprio difendere Lucia Annunziata che a Mezz'ora in più, su Rai tre, rivolgendosi al ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ad un certo punto ha sbottato e detto: "E fatele queste leggi, ca***". "Non pronuncerei mai le parole che ha detto Lucia Annunziata alla ministra Roccella, si può anche dibattere civilmente", sottolinea il giornalista. E la conduttrice lo incalza: "Non le è mai capitato, parlando con una persona, che le uscisse un ca*** di troppo, con tutto il rispetto?". "No", risponde Storace, "non in televisione". Qui la discussione tra Storace e la Merlino Ieri 19 marzo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Francesco, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 marzo non può proprio difendereche a Mezz'ora in più, su Rai tre, rivolgendosi al ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ad un certo punto ha sbottato e detto: "E fatele queste leggi,". "Non pronuncerei mai le parole che ha dettoalla ministra Roccella, si può anche dibattere civilmente", sottolinea il giornalista. E la conduttrice lo incalza: "Non le è mai capitato, parlando con una persona, che le uscisse undi, con tutto il rispetto?". "No", risponde, "non in televisione". Qui la discussione trae la Merlino Ieri 19 marzo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ross89914022411 : @Sofiate34039780 @Jessicaid10 No, fuori ivana non c'è perchè ha scelto di nuovo di tornare nel suo paese. Lei per l… - comprooro_ : ma no raga questo ha parlato di tre quarti d'ora di sta cazzo di cena di san valentino e mo non è mai uscito dalla loro bocca sto x urlare - rosyrickfreddi : @rbuffagni @lareginaderoma @alfosignorini @SBruganelli Grazie perché loro non dicono mai la verità pure io difendo… - mvvdyy : RT @regaIoperfetto: il senza palle era er drojette e non chi non le ha mai avute per andare contro il più intelligente il più furbo l'asfal… - ansiasociale21 : Ma il senso di queste urla quale sarebbe? Mai urla a sostegno per lei ma solo in relazione a Daniele. Ma poi difend… -