Scuola salvavita | l’I C Pascoli aderisce al progetto “Viva Sofia”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCittadini attivi e responsabili non si nasce ma si impara ad esserlo, e laè la prima agenzia educativa deputata a compiere questa importante missione.“Ringrazio il Lions Club Benevento e la Croce Rossa per la lodevole iniziativa” – dichiara la Dirigente Rosetta Passariello – “che ha un’importante valenza formativa per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche dei ragazzi. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli alunni, dai docenti e dalle famiglie”. Le competenze sociali e civiche si apprendono attraverso azioni concrete, che coinvolgono i ragazzi e le ragazze da un punto di vista tanto etico quanto pratico, sia emotivo che relazionale. Per questo l’I.C.ha accolto con grande interesse la proposta degli incontri sulle tecniche di base di primo soccorso, organizzati dall’Associazione Lions Club ...

È l'obiettivo del progetto "118", organizzato dal 118 in collaborazione con le associazioni di volontariato, illustrando come cercare aiuto, come e quando praticare manovre salvavita; mostrando infine i veicoli dell'emergenza.

