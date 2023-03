Scuola, nuovi aumenti stipendi a insegnanti e Ata nel cedolino di aprile o maggio 2023 (Di lunedì 20 marzo 2023) Scuola, i nuovi aumenti stipendi a insegnanti e personale Ata arriveranno nel cedolino di aprile o maggio 2023, probabilmente già con il nuovo contratto dell’Istruzione e Ricerca firmato. Durante la scorsa settimana, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva annunciato lo spostamento dei 300 milioni di euro a favore degli stipendi del personale della Scuola, soldi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023), ie personale Ata arriveranno neldi, probabilmente già con il nuovo contratto dell’Istruzione e Ricerca firmato. Durante la scorsa settimana, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva annunciato lo spostamento dei 300 milioni di euro a favore deglidel personale della, soldi ... TAG24.

