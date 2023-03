Scudetto Napoli, quanto manca per l’aritmetica? La data ipotetica (Di lunedì 20 marzo 2023) La Serie A si ferma per due settimane. Dopo due mesi e mezzo di no stop, arriva la sosta per le nazionali e il campionato italiano si prende una piccola pausa. Il 27° turno, però, ha visto cambiare ulteriormente la classifica in zona Europa: la Lazio ha vinto il derby capitolino e, grazie alla sconfitta dell’Inter ai danni della Juve, si è portata al secondo posto. Un risultato che fa sorridere anche il Napoli, ora a +19 sul secondo posto e ormai vicinissimo alla conquista del terzo Scudetto. Il Napoli esulta dopo il gol di Ndombele (FOTO: SSC Napoli) Un vantaggio davvero ampio che dimostra la superiorità netta di questa squadra sul resto del campionato. Ma adesso che il vantaggio si è incrementato di un altro punto, quando si potrà festeggiare la vittoria aritmetica del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) La Serie A si ferma per due settimane. Dopo due mesi e mezzo di no stop, arriva la sosta per le nazionali e il campionato italiano si prende una piccola pausa. Il 27° turno, però, ha visto cambiare ulteriormente la classifica in zona Europa: la Lazio ha vinto il derby capitolino e, grazie alla sconfitta dell’Inter ai danni della Juve, si è portata al secondo posto. Un risultato che fa sorridere anche il, ora a +19 sul secondo posto e ormai vicinissimo alla conquista del terzo. Ilesulta dopo il gol di Ndombele (FOTO: SSC) Un vantaggio davvero ampio che dimostra la superiorità netta di questa squadra sul resto del campionato. Ma adesso che il vantaggio si è incrementato di un altro punto, quando si potrà festeggiare la vittoria aritmetica del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - capuanogio : Miglior attacco (per distacco) ?? Miglior difesa del campionato ?? Alla 27° giornata 71 punti (+14 sull'anno scorso… - fulviogiuliani : Se sarà, sarà lo scudetto della serietà. Il Napoli è squadra maledettamente seria. Non stacca, non stecca. Non conc… - Lamb_guast84 : RT @DancingCuadrado: A questo punto io ci credo. Ci ridanno i 15pt, il #Napoli crolla dopo questa sosta... E lo vinciamo in volata lo scude… - RkoSquare : RT @DancingCuadrado: A questo punto io ci credo. Ci ridanno i 15pt, il #Napoli crolla dopo questa sosta... E lo vinciamo in volata lo scude… -