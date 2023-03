**Scrittori: Moccia replica a critiche su laurea,'nessun paragone con Jack London'** (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Non mi sono paragonato a Jack London. Ho voluto fare un confronto tra un modo diverso di raccontare l'amore. I due protagonisti, Martin Eden come Stefano Mancini, sono cambiati per amore di una donna. Mi dispiace che molte persone possano criticare senza aver letto la ricerca che ho fatto". Risponde così, interpellato dall'Adnkronos, lo scrittore Federico Moccia, commentando la notizia della sua laurea in Lettere moderne all'università Marconi conseguita con una tesi sulla comparazione della visione del concetto di 'amore' tra lo stesso Moccia e Jack London. Dopo l'annuncio dello stesso Moccia sui social, oltre ai complimenti per il risultato, il 59enne scrittore romano è stato raggiunto da una valanga di post ironici e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Non mi sono paragonato a. Ho voluto fare un confronto tra un modo diverso di raccontare l'amore. I due protagonisti, Martin Eden come Stefano Mancini, sono cambiati per amore di una donna. Mi dispiace che molte persone possano criticare senza aver letto la ricerca che ho fatto". Risponde così, interpellato dall'Adnkronos, lo scrittore Federico, commentando la notizia della suain Lettere moderne all'università Marconi conseguita con una tesi sulla comparazione della visione del concetto di 'amore' tra lo stesso. Dopo l'annuncio dello stessosui social, oltre ai complimenti per il risultato, il 59enne scrittore romano è stato raggiunto da una valanga di post ironici e ...

