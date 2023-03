Scoppia un incendio in casa: morto un uomo, moglie e figlio in ospedale (Di lunedì 20 marzo 2023) Un uomo di 55 anni morto e la moglie di 58 anni e il figlio di 13 anni intossicati ed entrambi ricoverati in ospedale. Feriti anche due agenti della polizia. È stata una notte drammatica nella periferia est di Roma, con un incendio che ha... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 marzo 2023) Undi 55 annie ladi 58 anni e ildi 13 anni intossicati ed entrambi ricoverati in. Feriti anche due agenti della polizia. È stata una notte drammatica nella periferia est di Roma, con unche ha...

