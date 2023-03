Scoppia la protesta di piazza a Parigi ed in tutta la Francia (Di lunedì 20 marzo 2023) Poco dopo il risultato del voto sulla mozione di sfiducia che ha visto Macron ed il suo governo salvarsi per soli 9 voti a proposito della tanto discussa riforma delle pensioni, a Parigi ed in altre città della Francia è Scoppiata la rivolta di piazza. Cassonetti incendiati, pietre lanciate contro la Polizia che risponde con cariche e lacrimogeni. scene di guerriglia non solo nella zona dell'Assemblea Nazionale ma in gran parte del centro della capitale francese. ??? Beaucoup d'incidents dans Paris pour protester la réforme des retraites.Une crise politique sans précédant en France...Le combat doit continuer! pic.twitter.com/ZMRsMvs2k0— Yanon68 (@Yanon68) March 20, 2023 Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Poco dopo il risultato del voto sulla mozione di sfiducia che ha visto Macron ed il suo governo salvarsi per soli 9 voti a proposito della tanto discussa riforma delle pensioni, aed in altre città dellata la rivolta di. Cassonetti incendiati, pietre lanciate contro la Polizia che risponde con cariche e lacrimogeni. scene di guerriglia non solo nella zona dell'Assemblea Nazionale ma in gran parte del centro della capitale francese. ??? Beaucoup d'incidents dans Paris pour protester la réforme des retraites.Une crise politique sans précédant en France...Le combat doit continuer! pic.twitter.com/ZMRsMvs2k0— Yanon68 (@Yanon68) March 20, 2023

