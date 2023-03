Scommesse online anche la vela tra gli sport proposti dai bookmakers (Di lunedì 20 marzo 2023) Le Scommesse sportive online sono ormai presenti su praticamente tutte le discipline conosciute a livello mondiale e la vela non fa eccezione. Fra le manifestazioni di vela più giocate sui siti di Scommesse online ci sono le gare delle Olimpiadi e quelle dell’America’s Cup. In questo articolo vediamo cosa significa nello specifico scommettere online per gli appassionati della vela e delle imbarcazioni in generale. Scommesse sportive sull’America’s Cup Se è vero che le Scommesse online calcio catalizzano la maggioranza delle giocate sui bookmakers italiani, gli sport di nicchia stanno piano piano rosicchiando percentuali di mercato. Fra ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 20 marzo 2023) Leivesono ormai presenti su praticamente tutte le discipline conosciute a livello mondiale e lanon fa eccezione. Fra le manifestazioni dipiù giocate sui siti dici sono le gare delle Olimpiadi e quelle dell’America’s Cup. In questo articolo vediamo cosa significa nello specifico scommettereper gli appassionati dellae delle imbarcazioni in generale.ive sull’America’s Cup Se è vero che lecalcio catalizzano la maggioranza delle giocate suiitaliani, glidi nicchia stanno piano piano rosicchiando percentuali di mercato. Fra ...

