Sciopero Irpiniambiente | Michele Caso | ” Pronti sempre al dialogo | ma reagiremo alle imposizioni “

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStamane si è tenuto il primo giorno didei lavoratori diche, in protesta a causa dello spettro della privatizzazione del servizio, si sono riuniti in corteo a viale Italia e hanno, pacificamente, marciato fino a piazza della Libertà. I manifestanti chiedono attenzione e rispetto verso la loro posizione lavorativa. “ Noi pensiamo di invertire leggermente la tendenza perché questo modo di fare, ossia di spezzettare il territorio, rappresenta il vero pericolo che è collegato all’inserimento dei privati. Se questo tessuto territoriale mantiene il servizio integro già sarebbe un grandissimo risultato “ – queste le parole di, sindacalista UIL, che continua – “ Nella nostra libertà, monitoreremo anche i più piccoli segnali che possono arrivarci, noi siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canale58 : Attualità - Irpiniambiente, 2 giorni di sciopero: ''Garanzie per il futuro' - ottopagine : Sciopero operai Irpiniambiente: possibili disagi per la popolazione #ArianoIrpino - ottopagine : Irpiniambiente, il 20 e 21 marzo sciopero dei dipendenti #Avellino - COMUNEDINUSCO : 16 MARZO 2023 - COMUNICAZIONE DI IRPINIAMBIENTE - SCIOPERO DEI LAVORATORI DI IRPINIAMBIENTE SPA PER LE INTERE GIORN… -

Da oggi stop ai conferimenti dei rifiuti nella stragrande maggioranza dei comuni irpini: infatti, dalla mezzanotte, scatta il primo dei due giorni didi. Ad Avellino , ad esempio, in queste 48 ore non si potrà conferire l'umido, il vetro e l'indifferenziato. Si tratta del primo effetto della scelta del sindaco Gianluca Festa ...Previsti disagi in oltre cento comuni della provincia di Avellino per lodi due giorni dei lavoratori di, la società interamente partecipata dalla Provincia per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Lo, da domani a martedì, è ...I sindacati confermano lodel 20 e 21 marzo. 'Ribadiamo il no alla frammentazione del servizio e allo smantellamento di- dichiara Francesco Codella della Fit Cisl Irpinia - ...

Sciopero a Irpiniambiente il 20 e 21 marzo contro Ato e Comune di ... Nuova Irpinia

Da oggi stop ai conferimenti dei rifiuti nella stragrande maggioranza dei comuni irpini: infatti, dalla mezzanotte, scatta il primo dei due giorni di sciopero di IrpiniAmbiente. Ad Avellino, ...Previsti disagi in oltre cento comuni della provincia di Avellino per lo sciopero di due giorni dei lavoratori di Irpiniambiente, la società interamente partecipata dalla Provincia per la gestione del ...