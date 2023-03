Sciopero Irpiniambiente. Il comune chiede pazienza ai cittadini, ma i rifiuti vengono comunque scaricati (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla luce dello Sciopero dei dipendenti di Irpiniambiente, i quali, nella giornata di oggi e di domani, saranno in piazza per manifestare contro l’ipotetica privatizzazione della società, il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso per 48 ore. Il comune di Avellino, attraverso un comunicato stampa, ha esortato i cittadini ad evitare il conferimento in strada dell’indifferenziato, dell’organico e del vetro, in quanto tali frazioni non verranno ritirate almeno fino a mercoledì 22 Marzo. Nonostante la richiesta di un piccolo sacrificio a famiglie e attività commerciali, ai fini di tenere la città pulita e garantire il massimo del decoro urbano, in diverse arterie del capoluogo irpino, i rifiuti, sono stati comunque ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla luce dellodei dipendenti di, i quali, nella giornata di oggi e di domani, saranno in piazza per manifestare contro l’ipotetica privatizzazione della società, il servizio di raccoltasarà sospeso per 48 ore. Ildi Avellino, attraverso un comunicato stampa, ha esortato iad evitare il conferimento in strada dell’indifferenziato, dell’organico e del vetro, in quanto tali frazioni non verranno ritirate almeno fino a mercoledì 22 Marzo. Nonostante la richiesta di un piccolo sacrificio a famiglie e attività commerciali, ai fini di tenere la città pulita e garantire il massimo del decoro urbano, in diverse arterie del capoluogo irpino, i, sono stati...

