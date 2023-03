Sciopero Atm in arrivo | ecco la data da segnare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Milano capitale degli scioperi ?? #Milano #sciopero #20marzo - MiTomorrow : Milano capitale degli scioperi ?? #Milano #sciopero #20marzo - borgo7 : Urge che il prefetto precetti la gente. Non si può uno sciopero a settimana di media con prezzi a 2.20 a biglietto.… - RedazioneLaNews : #Milano Lo sciopero dei mezzi Atm (metro, bus e tram) e Autoguidovie in arrivo - GMorenghi : #8Marzo, Festa della donna: sciopero ATM. #19Marzo, Festa del Papà: sciopero Trenord. -

Le fasce orarie di garanzia - per il momento - non sono state pubblicate sul sitodei mezzi: orari Autoguidovie Nel corso della stessa giornata dovrebbe incrociare le braccia anche il ...... Arena Civica Gianni Brera Mezzideviati e metro chiusa Conseguenze anche per i mezzi. '... C'è unodei treni in programma: gli orari Cosa significa Stramilano per la città La corsa ....... L'incognita della vigilia, sul fronte della sicurezza, riguardava la possibile presenza di una componente anarchica, in solidarietà ad Alfredo Cospito , detenuto al 41 bis e indella ...

Lo sciopero dei mezzi Atm (metro, bus e tram) e Autoguidovie in arrivo MilanoToday.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Sarà una domenica ricca di eventi, a Milano, quella del 19 marzo, che vedrà il ritorno della Stramilano, ...