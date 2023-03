Sciatrici sepolte dalla valanga sopra Courmayeur | il video dei soccorsi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Prima il distacco in un canalone della val Veny e poi lache ha travolto quattro sciatori ieri pomeriggio, domenica 19 marzo, a(Aosta). La squadra di terra del soccorso alpino e speleologico è riuscita a raggiungere e mettere in salvo prima due persone. Sono stati loro a riferire la presenza di altre due, ventenni, inizialmente disperse. Il primo corpo è stato individuato subito mentre il secondo, senza vita è stato individuato questa mattina con un sorvolo in elicottero e l'impiego del dispositivo Artva. Il cadavere è stato recuperato e portato aper le operazioni di riconoscimento, che sono affidate al Sagf di Entrèves. Le operazioni erano state sospese ieri a causa delle condizioni della zona che non permettevano di operare in sicurezza.