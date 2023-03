Sci alpino, una stagione da record per le azzurre. Al maschile tanta difficoltà e qualche lampo (Di lunedì 20 marzo 2023) La Coppa del Mondo 2022/2023 dello sci alpino è andata ufficialmente in archivio ed è tempo di tracciare un bilancio in chiave azzurra. Una stagione assolutamente da record per il settore femminile, mentre al maschile si è fatta tanta fatica, chiudendo senza neanche una vittoria. Con il secondo posto di Federica Brignone nel superG di Soldeu, la nazionale femminile di sci alpino ha stabilito il nuovo record di podi in una sola stagione, migliorando quello risalente al 2016/2017. In totale i piazzamenti tra i migliori tre sono stati 26 con le azzurre che hanno conquistato per la precisione un totale di 8 vittorie, 12 secondi e 6 terzi posti. Risultati tutti ottenuti da quattro atlete. Un poker veramente di eccellenza e che poche altre ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) La Coppa del Mondo 2022/2023 dello sciè andata ufficialmente in archivio ed è tempo di tracciare un bilancio in chiave azzurra. Unaassolutamente daper il settore femminile, mentre alsi è fattafatica, chiudendo senza neanche una vittoria. Con il secondo posto di Federica Brignone nel superG di Soldeu, la nazionale femminile di sciha stabilito il nuovodi podi in una sola, migliorando quello risalente al 2016/2017. In totale i piazzamenti tra i migliori tre sono stati 26 con leche hanno conquistato per la precisione un totale di 8 vittorie, 12 secondi e 6 terzi posti. Risultati tutti ottenuti da quattro atlete. Un poker veramente di eccellenza e che poche altre ...

