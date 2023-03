Sci alpino, la classifica dei guadagni: Shiffrin e Odermatt i più ricchi, Goggia davanti a Brignone (Di lunedì 20 marzo 2023) Mikaela Shiffrine e Marco Odermatt sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sci alpino che è appena terminata. Gli atleti ottengono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila una classifica degli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio. La statunitense chiude la sua annata agonistica con 964.220 franchi svizzeri (circa 976.000 euro), portando a casa la Sfera di Cristallo generale. Alle spalle dell’americae si sono piazzate due italiane, capaci di conquistare il podio nel Prize Money Standing: Sofia Goggia con 338.000 franchi (circa 342.000 euro) e Federica Brignone con ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Mikaelae e Marcosono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sciche è appena terminata. Gli atleti ottengono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila unadegli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio. La statunitense chiude la sua annata agonistica con 964.220 franchi svizzeri (circa 976.000 euro), portando a casa la Sfera di Cristallo generale. Alle spalle dell’americae si sono piazzate due italiane, capaci di conquistare il podio nel Prize Money Standing: Sofiacon 338.000 franchi (circa 342.000 euro) e Federicacon ...

